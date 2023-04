Fußball-Oberliga SV Sonsbeck ist gut gerüstet für den Abstiegskampf

Sieben Spiele stehen noch aus – drei im Willy-Lemkens-Sportpark (Cronenberger SC, FSV Duisburg und SF Baumberg) sowie vier auf fremden Plätzen (beim MSV Düsseldorf, in Schonnebeck, beim TVD Velbert und bei Union Nettetal). Die Sonsbecker Bilanz ist ausgeglichen. Auf heimischer Anlage holte das Team bisher 23, auswärts 22 Zähler. Losing: „Wir müssen unser Selbstvertrauen und die gute Phase jetzt nutzen, um viele Punkte einzusammeln. Wir möchten kein Endspiel in Nettetal haben.“



So sieht’s im Abstiegskampf aus Aktuell kann sich auch der Tabellenneunte Sportfreunde Baumberg mit 48 Punkten noch nicht sicher fühlen. Somit kämpfen mit Hamborn 07 (Platz 10./48), dem SV Sonsbeck (11./45), 1. FC Kleve (12./44), SC St. Tönis (13./43), 1. FC Monheim (14./39), Union Nettetal (15./39), VfB Homberg (16./38) und dem MSV Düsseldorf (17./38) neun Mannschaften um den Klassenerhalt. Von den zwei Teams werden es zwei nicht schaffen. Die letzten vier Mannschaften der Tabelle können bereits für die Landesliga planen.