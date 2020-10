Leichtathletik : Nordrhein-Titelkämpfe: Holtwick setzt sich über 2000 Meter durch

Thorsten Holtwick (vorn) wurde seiner Favoritenrolle in der Altersklasse M14 gerecht und siegte am Ende deutlich. Foto: Sebastian Zamzow

Thorsten Holtwick hat seinen ersten überregionalen Titel gewonnen. Der M14-Läufer aus der Leichtathletik-Abteilung des SV Sonsbeck wurde bei der Nordrhein-Meisterschaft über die Mittelstrecken in Euskirchen seiner Favoritenrolle gerecht. Der 14-jährige Schüler setzte sich über die 2000 Meter-Distanz Runde für Runde von seiner Konkurrenz ab und siegte letztlich in einer Zeit von 6:29,73 Minuten

Über diese Distanz war auch Nica Niersmann in der W14-Klasse am Start. Die lange verletzte Läuferin der „Roten Teufel“ beendete das Rennen in 7:34,68 Minuten auf dem vierten Platz. Ole Kuse (M15) hatte über 3000 Meter mit Magenproblemen zu kämpfen. Er landete auf dem fünften Rang (10:44,37). Sebastian Zamzow musste sich über 800 Meter der U20-Jugend in 2:18,52 Minuten mit dem sechsten Platz zufrieden geben.