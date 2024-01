SV Sonsbeck und TuS Xanten bei Nordrhein-Meisterschaften Leichtathleten erfolgreich auf Medaillenjagd

Greta Kerkhoff vom SV Sonsbeck blieb über 3000 Meter der U18-Klasse 50 Sekunden unter ihrer alten Bestzeit und schnappte sich in 12:02,00 Minuten die Silbermedaille. Auf den letzten 150 Metern legte sie einen fulminanten Schlussspurt hin. Über 800 Meter zeigte Katharina van Bebber (U20) ein mutiges Rennen und führte zeitweise sogar eine Verfolgergruppe an. Sie nahm schließlich Bronze aus Leverkusen mit. Ihre Zielzeit: 2:36,10 Minuten. Nica Niersmann (U20) schrammte über 400 Meter ganz knapp an Bronze vorbei. Sie wurde in 64,60 Sekunden Vierte. Die Entscheidung fiel in der letzten Kurve. Rang drei ging schließlich an Anna Marohn (LAZ Mönchengladbach) in 64,07 Sekunden.