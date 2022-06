Norbert Seewald bei der Tour Transalp : Xantener überquert die Alpen mit dem Rennrad

Xanten/München Norbert Seewald aus Birten nahm mit Faris Al-Sultan an dem Etappenrennen durch das Hochgebirge auf dem Rennrad teil. Als Team Wadenzauber belegten sie in der Mastersklasse nach 610 Kilometern den zweiten Platz.

Sie waren 20:51 Stunden auf ihren Rädern unterwegs, überquerten in der Zeit die Alpen auf einer Strecke von rund 600 Kilometern – Norbert Seewald (42) aus Xanten-Birten und Faris Al-Sultan (44) aus München. Die zwei gehörten dem Teilnehmerfeld der Tour Transalp, einem der größten Rennrad-Events für Hobbysportler, an. Und für das Duo lief‘s richtig gut. Al-Sultan, Ironman-Weltmeister von 2005, und Seewald, Verwaltungsbeamter bei der Polizei Krefeld, belegten in der Mastersklasse mit ihrer Endzeit Platz zwei von 70 Teams, in der Gesamtwertung sprang Rang vier heraus.