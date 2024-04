Bezirksligist trifft auf TuS Asterlagen Xantens Fußballer haben neuen Abteilungsleiter

Während es für ihn als Abteilungsleiter am Fürstenberg erst so richtig losgeht, endet die Zeit für Johannes Bothen, Coach der ersten Mannschaft, am 2. Juni mit dem letzten Saison-Spiel. Er wird, wie berichtet, zur neuen Spielzeit Trainer bei Arminia Kapellen-Hamb. Gegen Asterlagen muss er auf Tim Reuters (gesperrt) und Niklas Maas (Urlaub) verzichten. Luca Binas steht wieder im Kader. Der Spielabbruch aus der Hinrunde in Asterlagen beim Stand von 2:0 für den TuS in der Pause sei kein Thema mehr, versichert Bothen. Die Partie am Sonntag am Fürstenberg kann ohne Auflagen stattfinden.