Fußball-Sachvertand der Xantenerin ist gefragt Nikola Ludwig gehört DFB-Kompetenzteam an

Eine gebürtige Xantenerin soll mithelfen, dass es mit deutschen Fußball wieder bergauf geht. Die 23-jährige Nikola Ludwig, die beim SV Vynen-Marienbaum ihre aktive Karriere startete, gehört dem DFB-Kompetenzteam an, das Hannes Wolf zusammengestellt hat. Der frühere Bundesliga-Trainer ist neuer Direktor für die Bereiche Nachwuchs, Training und Entwicklung im Deutschen Fußball-Bund (DFB). Neben Ludwig gehören dem Gremium noch die Ex-Profis Hanno Balitsch, Lars und Sven Bender sowie Sandro Wagner sowie Kult-Co-Trainer Hermann Gerland, Peter Hermann, Sabine Loderer, Lena Lotzen und Daniel Stredak an. Die Xantenerin wechselte als C-Jugend-Spielerin zu Borussia Mönchengladbach und zwei Jahre darauf zur SGS Essen. Dort spielte sie zuletzt in der Niederrheinliga und trainierte in der vergangenen Saison die U17-Bundesliga-Mädchen. Die 23-Jährige wird neben ihrem Job im Kompetenzteam auch als Co-Trainerin der deutschen U16-Juniorinnen-Nationalmannschaft tätig sein.