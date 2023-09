Fußball-Regionalligist ist stärker SV Sonsbeck scheitert in der zweiten Runde des Niederrheinpokals

Die Sensation in der zweiten Runde des Fußball-Niederrheinpokals zwischen dem SV Sonsbeck und 1. FC Bocholt blieb aus. Der Regionalligist setzte sich auf dem Kunstrasen im Willy-Lemkens-Sportpark zwar knapp, aber verdient mit 2:0 (1:0) durch. Erst in der Schlussphase spielte der gastgebende SV Sonsbeck mutig nach vorne und hätte fast noch den Ausgleich geschafft. Auf die knappe Führung durch Lukas Frenkert setzte Dildar Atmaca erst in der Nachspielzeit mit dem zweiten Treffer den Deckel drauf.