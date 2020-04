Tischtennis : Saisonabbruch: DTTB zieht Schlussstrich

Peter Potjans, Spieler des Bezirksligisten TuS Borth und Sportwart beim Kreis Niederrhein, war überrascht. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Niederrhein Der Deutsche Tischtennis-Bund und seine 18 Landesverbände haben die laufende Saison mit sofortiger Wirkung beendet. Die aktuellen Tabellen werden für die Auf- und Abstiege gewertet. Reaktionen aus den hiesigen Vereinen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Fabian Kleintges-Topoll

Die Tischtennis-Saison 2019/20 wurde aufgrund der Corona-Krise in allen deutschen Spielklassen mit sofortiger Wirkung abgebrochen. So haben es der Deutschte Tischtennis-Bund (DTTB) und seine 18 Landesverbände in einer gemeinsamen Telefonkonferenz am Dienstagabend beschlossen. Das bedeutet auch, dass die Tabellen zum Zeitpunkt der jeweiligen Aussetzung eingefroren und so über sämtliche Auf- und Abstiege entscheiden werden.

Peter Potjans, Bezirksliga-Spieler des TuS Borth und Sportwart beim Kreis Niederrhein, war über die spontane und schnelle Entscheidung der Verbände im ersten Moment durchaus ein wenig überrascht. Ein Aprilscherz war es dennoch nicht. „Für viele Vereine hat es einen faden Beigeschmack. Man hätte vielleicht auch die Hinserie in Betracht ziehen können“, sagt Potjans. Denn bis zum Jahresende 2019 hatte jedes Team mindestens einmal gegen jedes andere gespielt. Nun könnte für einige Vereine ein Wettbewerbsnachteil entstanden sein.

Ein Beispiel: Der SV Millingen III ist in der Kreisliga mit 15 gesammelten Punkten und einem Spielverhältnis von -20 seit Dienstag offiziell abgestiegen. Der TTV Kalkar-Niedermörmter hingegen steht mit derselben Punktzahl vor den „Buben“ und hat den Klassenerhalt nur aufgrund der um einen Zähler besseren Differenz (-19) geschafft. Andere Vereine hätten zudem noch Nachholspiele in der Hinterhand gehabt. „Das ist natürlich sehr ärgerlich, wenn man am Ende wegen einem Einzel absteigt“, sagt Millingens Sebastian Terheerd über eine für ihn persönlich bittere Nachricht.

Noch ungewiss gestaltet sich die Lage in der zweiten Mannschaft des SV Millingen, die in der Bezirksklasse auf einem Relegationsrang steht. Mit Blick auf die Auf- und Abstiegsspiele wollen der DTTB und die Landesverbände kurzfristig individuell überlegen, wie mit den betroffenen Mannschaften umgegangen wird. Einige Härtefallentscheidungen werden also noch fallen. „Die Frage ist dann, wo ein solcher Härtefall anfängt“, fragt sich Peter Potjans.

Ob die Kreise noch in irgendeiner Form auf den Entschluss reagieren können, muss sicherlich abgewartet werden. In den niedrigeren Klassen wird anders als im Profibereich allerdings noch recht entspannt mit der Thematik umgegangen. Henning Blankenstein, Kapitän der Millinger Bezirksliga-Mannschaft, sieht den Schritt der Verbände als „vernünftig und notwendig“ an. Auch wenn sich der eine oder andere Verein vielleicht ungerecht behandelt fühle, habe jeder auch genügend Spiele bestritten, um sich die derzeitige Position in der Liga zu erarbeitet zu haben, so Blankenstein.

Gleicher Auffassung ist auch Ermin Besic. Der NRW-Liga-Spieler des TuS 08 Rheinberg kann zufrieden sein, er hat mit seinem Team den erhofften Klassenerhalt geschafft. „Wenn fast 80 Prozent aller Spiele absolviert wurde, lügt die Tabelle nicht. Dann muss man auch mal in den sauren Apfel beißen. Der DTTB hat genau richtig reagiert.“

Hinzu kommt, dass manchen Vereinen der Verlust einiger wichtiger Spieler bevorsteht und der Abschluss der laufenden Serie mit Blick auf die Ligazugehörigkeit in der Saison 2020/21 ohnehin nicht mehr von allzu großer Relevanz ist. Eines ist durch die Entscheidung sowieso beschlossene Sache. Spätestens jetzt haben alle Klubs Planungssicherheit.

„Jetzt kann die neue Saison in den Blick genommen werden, wann immer sie auch beginnen mag. Aber momentan gibt es einfach Wichtigeres“, sagt René Viktora vom TuS 08 Rheinberg III. Immerhin: Die Drittvertretung des TuS 08 steht als einziges der genannten Teams nun amtlich als Aufsteiger fest. Viktora und Co. werden ab Herbst in der Bezirksliga aufschlagen.