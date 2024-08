0:1-Niederlage im Niederrhein-Pokal SV Budberg verpasst Überraschung knapp

Einen großen Klassenunterschied sahen die 250 Zuschauer zwischen dem SV Budberg und dem TVD Velbert am Sonntag nicht auf dem Kunstrasenplatz an der Raiffeisenstraße in Rheinberg. Durch die Hitze und die Urlaubszeit war die Anlage zwar nicht ganz so gut besucht wie sonst. Doch der Landesligist hielt gegen den Oberliga-15. der vergangenen Saison gut mit. Zur Überraschung kam es nicht. Der SVB verlor spät mit 0:1 (0:0).