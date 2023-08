Niederrhein-Pokal Sonsbeck steigert sich und steht in der zweiten Runde

Nach der Pause blieb Max Werner in der Kabine. Für ihn kam Lars van Schyndel in die Partie, dem auch die erste Chance im zweiten Abschnitt gehörte (50.). Nur sechs Minuten später setzte sich Bongers über rechts durch und bediente Yechan Baek, der nur noch den Fuß zum 2:1 hinhalten musste. Sonsbeck drehte die Partie und drückte weiter aufs nächste Tor. Baek war auch am nächsten Treffer beteiligt. Der flinke Flügelspieler ließ zwei Gegenspieler stehen und setzte den Ball an den Torpfosten. Den Abpraller versenkte Geisler zum 3:1 (62.). Lars van Schyndel setzte den Schlusspunkt mit dem vierten Treffer. Er verwertete eine Flanke von Conner Marco Wastian per Kopf zum 4:1 (86.). Die Drei-Tore-Führung brachten die Rot-Weißen über die Zeit.