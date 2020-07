Reiten : Allmählich erwacht auch wieder der Pferdesport am Niederrhein

Allmählich erwacht auch wieder der Pferdesport am Niederrhein

Niederrhein Im Kreispferdesportverband Wesel kehren Reiter und Vereine trotz der umfangreichen Corona-Einschränkungen langsam zur Normalität zurück. Einige Turniere sind bereits fest eingeplant.

Die Corona-Krise hat auch die Reitsportler getroffen. Viele Veranstaltungen fielen in den vergangenen Monaten der Pandemie zum Opfer. Erste Lockerungen sorgen aber wieder für Leben in den Klubs. Beispielsweise beim Reiterverein Graf Haeseler Sonsbeck.

„Soweit läuft alles wieder relativ normal – und das Ganze natürlich unter Einhaltung aller Hygieneregeln. So konnten die Einstaller glücklicherweise während der gesamten Zeit schon Ihre Pferde bewegen und pflegen. Besonders haben wir uns aber gefreut, als auch unser Reitlehrer Johannes Eiden seinen Reitbetrieb nach dem Lockdown wiederaufnehmen durfte“, sagt Pressewart Tim Tischner. „Schließlich stand der gesamte Schulreitbetrieb ja wochenlang still, wobei die Pferde und Ponys natürlich weiter versorgt werden mussten und auch die Kosten weiterliefen.“

Ein weiterer Vorteil in Sonsbeck: Aufgrund des riesigen Platzangebotes auf der Anlage können und konnten die aktiven Reiter relativ ungehindert trainieren, auch ohne die bestehenden Abstandsregeln zu missachten. „Unser Sommerturnier, welches wir schweren Herzens absagen mussten, wäre in diesem Monat terminiert gewesen. Doch die Auflagen und Hygienevorschriften für eine Durchführung wäre für das ausschließlich aus ehrenamtlichen Helfern bestehende Organisationsteam aber so nicht durchführbar gewesen. Umso mehr freuen wir uns aber auf das nächste Jahr“, sagt der Pressewart des Sonsbecker Vereins.