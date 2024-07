Erster Sieg in der Vorbereitung Neuzugang des SV Sonsbeck spielt sich in einen Rausch

Der 1. FC Lintfort geht in der kommenden Saison nur im Moerser Kreispokal an den Start. Trainer Meik Bodden sah im Test gegen den SVS vor allem im ersten Durchgang einen ordentlichen Auftritt seiner Elf und war neben der guten Laufbereitschaft vor allem mit der gut funktionierenden Kommunikation auf dem Platz zufrieden. „Wir hätten zwei Tore machen müssen, haben aber noch viel Luft nach oben. Aktuell haben wir in der Breite noch Schwierigkeiten, die PS auf die Straße zu bringen und werden weiter im Fitnessbereich arbeiten. Drei Tore in der dürfen so nicht fallen, auch wenn Sonsbeck in der zweiten Hälfte klar besser war.“