Fußball-Titelkämpfe in Ossenberg : Neuer Turnier-Modus in Rheinberg

Rheinberg Der Spielplan der Fußball-Stadtmeisterschaft im Juli wurde entzerrt.

„Nach intensiven Gesprächen sind wir zu dem Entschluss gekommen, einen Modus aufzustellen, der in Bezug auf Infrastruktur und Erfahrungswerten aus den letzten Jahren der Bestmögliche ist“, erläutert Tenge. So sei die Zuschauer-Resonanz bei den zurückliegenden Stadtmeisterschaften der 18 Uhr-Partien unter der Woche sehr schlecht gewesen. Ohnehin war’s für etliche Balltreter problematisch, pünktlich zum Treffpunkt zu erscheinen. „So gehen wir auch dem Kabinen-Problem aus dem Weg“, meint Tenge. In diesem Jahr wird zudem keine Mannschaft an zwei Tagen hintereinander auf dem Rasen stehen. Tenge: „Die fehlende Regernation ist ebenso immer wieder kritisiert worden.“