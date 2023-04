Trainerwechsel in der Fußball-Kreisliga A Brudnitzki und Sürücü übernehmen SV Sonsbeck II

Die zweite Fußball-Mannschaft des SV Sonsbeck wird in der nächsten Saison von einem Duo trainiert. Der 38-jährige Jonas Brudnitzki und Kemal Sürücü (40), die bis Mitte 2022 mehrere Spielzeiten gemeinsam beim B-Ligisten DJK Labbeck/Uedemerbruch an der Seitenlinie standen, übernehmen den Job von Johannes Herfurth. Beiden wohnen im Ort. Sonsbeck II liegt in der Kreisliga A fünf Spieltage vor Saisonende auf dem ersten Abstiegsplatz.