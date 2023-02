Leichtathletik Teilnehmer-Rekord beim Stadion-Crosslauf in Xanten

Mit seinem Markenzeichen, einer gelben Mütze, fiel der älteste Teilnehmer, Siegfried Kalweit vom TSV Viktoria Mülheim auf. „Nur wer sich bewegt, bleibt beweglich“, lautete das Motto des 81-Jährigen, der in der Vergangenheit bereits 98 Marathons, sechs 50-Kilometer-Herbstwaldläufe in Bottrop und zweimal den Dreiländerlauf von Geldern über die Niederlande ins 95 Kilometer entfernte belgische Bree absolviert hat. Dabei sei er nicht immer so sportlich gewesen. Zwar sei er schon als 16-Jähriger gelaufen, habe dann aber aus beruflichen Gründen immer wieder längere Pausen eingelegt. „Aber irgendwann nahm ich zu und sagte mir, dass es so nicht weitergeht“, sagte Kalweit. Während die ersten Läufe noch ohne Training stattfanden, sei er später zum regelmäßigen Training übergegangen. Weitermachen will er, solange es eben geht.