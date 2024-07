Neuer Turnier-Modus Rheinberger Stadtmeisterschaft soll wieder attraktiver werden

Rheinberg · In den vergangenen Jahren ist das Zuschauer-Interesse an der Fußball-Stadtmeisterschaft merklich zurückgegangen. Concordia Rheinberg, der Gastgeber des Sommer-Turniers in diesem Jahr, hat sich einen neuen Modus überlegt. So soll vom 26. bis 28. Juli gespielt werden.

04.07.2024 , 16:20 Uhr

Concordia Rheinberg ist amtierender Hallen-Stadtmeister. Ende Juli richtet der Fusionsklub die Sommer-Titelkämpfe aus. Foto: Jakob Klos

Von René Putjus Sportredakteur in der Lokalredaktion Xanten/Rheinberg