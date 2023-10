Deutsche Meisterschaft im Rettungsschwimmen DLRG-Ortsgruppe Alpen hungrig auf Vereinsrekorde

Für Nele Plegge, Johanna Kolodzy, Helena Tinnefeld, Ida Spliethoff und Lara Schostok (AK 13/14), die Platz 22 erreichten, war schon die Qualifikation für die „Deutschen“ ein großer Erfolg. Besonders in der sehr technischen Puppenstaffel überzeugten die Mädchen. In dieser Altersklasse mischten auch Christian Kunst, Linus Janßen, Tymon Kung, Henrik Stappert sowie David Simon mit. Mit einer um vier Sekunden verbesserten Zeit in der Rettungsstaffel starteten die fünf in den Wettkampf. Allerdings kam es bei einer Übergabe der Rettungspuppe vom dritten auf den vierten Schwimmer zu einer technischen Ungenauigkeit, was zum Abzug von 200 Strafpunkten führte. Helbig: „Ohne diesen Fehler hätte das Team eine Platzierung in den Top 10 einfahren können. Wegen der guten Ergebnisse der drei folgenden Staffeln erreichten die Jungs noch einen zufriedenstellenden 17. Platz.“