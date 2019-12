Frauen-Handball : Neinhuis und Pude die Torgaranten der HSG-Frauen

Alpen/Rheinberg Die beiden Rückraum-Spielerinnen drückten der Partie in Wuppertal ihren Stempel auf. Die Gäste gewannen mit 26:24.

Genau so hat sich Inga Neinhuis ihr Comeback wohl vorgestellt. Die Rückraum-Spielern trat in der Handball-Verbandsliga nach auskurierter Daumen-Verletzung mit der HSG Alpen/Rheinberg bei der SSG Wuppertal II an und war beste Torschützin beim 26:24 (14:12)-Erfolg. Maßgeblichen Anteil am Auswärtssieg hatte auch noch eine andere Rückraumspielerin. Sarah Pude traf ebenfalls zweistellig.