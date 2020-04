Fußball-Landesliga : Nathnael Scheffler wechselt vom 1. FC Kleve zum SV Sonsbeck

SONSBECK Fußball-Landesligist SV Sonsbeck arbeitet trotz der Ungewissheit angesichts der herrschenden Corona-Krise aktuell bereits mit Hochdruck an der Zusammenstellung des Kaders für die kommende Saison. Neben der Verpflichtung von Jamie Darren van de Loo (wir berichteten) gab Heiner Gesthüsen, Sportlicher Leiter des SV Sonsbeck, am Sonntag einen weiteren Neuzugang bekannt.

Vom 1. FC Kleve wechselt Nathnael Scheffler zu den Rot-Weißen. Der 20-Jährige wohnt in Uedem und spielte in den letzten eineinhalb Jahren in Kleve. Dort absolvierte er insgesamt zehn Partien und traf einmal in der Oberliga. Für die zweite Mannschaft der Klever in der Bezirksliga spielte er 18 mal und erzielte dabei drei Treffer. In der A-Jugend trug der defensive Mittelfeldspieler das Trikot von Rot-Weiß Oberhausen und Arminia Klosterhardt jeweils in der U19-Bundesliga.