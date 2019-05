Leichtathletik : Volksfest auf sportlich hohem Niveau

Marcel Gnoß (r.) vom SV Sonsbeck, hier beim Schlossparklauf in Moers, siegte über fünf Kilometer. Foto: FUNKE Foto Services/Oleksandr Voskresenskyi

Geldern Die Xantenerin Natalia Melian-Esser siegt beim Gelderner City-Lauf über 10-Kilometer-Distanz der Frauen. Derweil konnte sich Marcel Gnoß vom SV Sonsbeck locker im Fünf-Kilometer-Rennen den Sieg sichern.

(mo) Das Treiben in Gelderner Innenstadt am Samstagabend konnte man gemeinhin als „Volksfest“ bezeichnen. Denn auch mit der elften Ausgabe des Gelderner Citylaufs überwanden die Organisatoren der Laufabteilung des GSV Geldern eine magische Grenze. Insgesamt 1037 Sportler nahmen sich der Strecken über fünf oder zehn Kilometer an – darunter auch hunderte Kinder und Jugendliche auf den Schülerstrecken.