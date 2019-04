Leichtathletik : Nachwuchs-Athleten des SVS erfolgreich

Thorsten Holwick vom SV Sonsbeck wurde Erster über die 2000 Meter beiden U14-Jungen. foto: SV sonsbeck. Foto: SV Sonsbeck

Sonsbeck Nica Niersmann und Thorsten Holwick gewinnen bei den Regionlangstrecken-Meisterschaften über die 2000 Meter.

Marvin Wibbeke

Die Regionlangstrecken- Meisterschaften in der Leichtathletik sind im diesem Jahr über drei Termine bei der Bahnlaufserie des ASV Duisburg verteilt. Mit dabei: die Athletinnen und Athleten des SV Sonsbeck.

Am 27. März und am dritten April fanden die ersten beiden Termine statt. Ende März waren die Mädchen und Jungen der Altersklasse U14 über 2000 Meter an der Reihe, Anfang April starteten die Frauen und Männer über 5000 Meter.

In der Altersklasse U14 der Mädchen gingen direkt vier Athletinnen vom SV Sonsbeck an den Start. Schon auf den ersten Metern bildete sich eine Vierergruppe, die den Lauf bis zum Ende hin bestimmen sollte. Auch Nica Niersmann vom SVS war mit dabei. Etwa 500 Meter vor dem Ziel gelang es ihr durch eine Tempoverschärfung, ihre Kontrahentinnen zumindest leicht abzuschütteln und sich auf der letzten Runde einen Vorsprung zu erarbeiten. In persönlicher Bestleistung gewann sie schließlich nach 7:41,11 Minuten. Ihre Vereinskolleginnen kamen allesamt auf das erweiterte Treppchen. Kyra Kluckow wurde Vierte, ebenfalls in persönlicher Bestleistung (8:12,96 Minuten), Emilia Wystrach wurde, auch in persönlicher Bestleistung, Siebte (8:55,97 Minuten) vor Vereinskollegin Lynn van Dop in 9:40.02 Minuten.

Bei den Jungen war nur Thorsten Holtwick als Athlet des SV Sonsbeck dabei. Er setzte sich gleich zu Beginn des Rennens an die Spitze des Feldes. Den letzten verbleibenden seiner Konkurrenten wurde er auf der letzten Runde los und machte damit einen Start-Ziel-Sieg perfekt. Er gewann den Lauf über die 2000 Meter in der Altersklasse M13 in 7:32,81 Minuten.

Fynn Reinders lief in der U16 noch die 2000 Meter ohne Regionmeisterschafts-Wertung, er kam mit 8:34 Minuten in einem Lauf mit verschiedenen Altersklassen ins Ziel.

Beim zweiten Termin Anfang April ging Theresa Stevens über die 5000 Meter an den Start. Sie lief konstant gleich schnelle Runden und kam letztendlich als dritte Frau in 19:35,78 Minuten ins Ziel. Mit diesem Ergebnis verpasste sie nur knapp ihre Bahnbestzeit.