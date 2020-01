Handball-Bezirksliga : Nach fünf Jahren ist für Trainer Gaede in Xanten Schluss

Nach fünf Jahren ist für Trainer Gaede in Xanten Schluss

Der Coach der TuS-Männer hat seinen Abschied zum Saison-Ende angekündigt.

Das Handball-Spiel am 2. Mai 2020 beim SV Schermbeck II wird für die Bezirksliga-Männer des TuS Xanten und ihren Übungsleiter Falko Gaede eine ganze besondere Partie sein. Nicht nur, weil mit der Begegnung die Saison endet. Für den Trainer der Domstädter ist mit diesem Spiel Schluss. Gaede kündigte an, dass er beim TuS nach dieser Spielzeit aufhören möchte. Nach dann fünf Jahren als TuS-Coach will er sich eine längere Pause gönnen. Die Suche nach einen Nachfolger beginnt jetzt.