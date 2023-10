Nach erneutem Spielabruch in Asterlagen Viktoria Goch will beim Aufsteiger antreten

Die Heimauftritte des Fußball-Bezirksligisten TuS Asterlagen stehen in dieser Saison unter keinem guten Stern. Am 3. September war das Spiel gegen den TSV Wachtendonk-Wankum abgebrochen worden, der Kevelaerer SV trat fünf Tage später auf der Asche an der Essenberger Straße erst gar nicht an, und am vergangenen Sonntag endete die Begegnung gegen den TuS Xanten (0:2) bereits vorzeitig nach 45 Minuten, weil Referee René Bathon um seine Sicherheit fürchtete. Wieder sollen sich nicht alle Anhänger der Hausherren an die Fairness-Regeln gehalten haben. Logisch, dass sich der Trainer des nächsten Heimspielgegners der Asterlager, Daniel Beine von Viktoria Goch, so seine Gedanken macht.