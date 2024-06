Regionalligist testet in Sonsbeck SVS empfängt MSV Duisburg zum Vorbereitungsspiel

Nun kommt es für die Sonsbecker, die sich inzwischen in der Oberliga etabliert haben, erneut zu einem Duell mit dem Spielverein. Das aber unter anderen Voraussetzungen. Am Mittwoch, 26. Juni sind die in die Regionalliga West abgestiegenen Zebras für eine Vorbereitungspartie zu Gast im Willy-Lemkens-Sportpark. Um 19 Uhr wird die Begegnung angepfiffen. „Wir hatten schon vor einigen Wochen losen Kontakt nach Duisburg. Nachdem beim MSV dann feststand, wer der neue Trainer wird und wie der Vorbereitungsplan aussieht, konnten wir uns nun kurzfristig auf einen Termin einigen“, berichtet SVS-Trainer Heinrich Losing.