Zum Finale vor 25 Jahren gegen Bayern München Als Dietmar Hirsch mit dem MSV Duisburg um den DFB-Pokal spielte

Interview | Rheinberg · Vor 25 Jahren verlor der MSV Duisburg das DFB-Pokalfinale gegen Bayern München knapp mit 1:2. Dietmar Hirsch, der mittlerweile in Rheinberg wohnt, gehörte der Elf an, die am 16. Mai 1998 dem Rekordmeister lange die Stirn bot. Auf eine bestimmte Szene wird der 51-Jährige heute immer noch angesprochen.

15.05.2023, 15:49 Uhr

Stand mit dem MSV am 16. Mai 1998 gegen Bayern in Pokalfinale: Dietmar Hirsch, hier im Luftkampf mit Stefan Effenberg in der Folgesaison. Foto: imago-sportfoto

Von René Putjus Sportredakteur in der Lokalredaktion Xanten/Rheinberg

Von 25 Jahren standen sich im Berliner Olympiastadion der MSV Duisburg und FC Bayern München gegenüber, um den DFB-Pokalsieger auszuspielen. Die Zebras verloren am 16. Mai 1998 vor über 75.000 Zuschauern äußerst unglücklich mit 1:2. Dietmar Hirsch stand damals im MSV-Trikot im linken Mittelfeld 90 Minuten auf dem Rasen. Der 51-Jährige, der in Borth lebt, über die Niederlage, ein Foul, das nicht geahndet wurde, und seine Liebe zum Niederrhein.