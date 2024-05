Top-Stürmer übertrifft seine eigene Rekordmarke Moritz Paul bleibt der Erfolgsgarant des SV Budberg

Klosterhardt musste schon im ersten Durchgang verletzungsbedingt wechseln und kam durch Mirca Bayram (54.) ebenfalls per Strafstoß in das Spiel zurück. „Die zweite Hälfte der ersten Halbzeit war wie aus einem Guss. Alle Elfmeter waren berechtigt. In der zweiten Halbzeit haben wir das vierte Tor verpasst“, analysierte Tim Wilke, der in der Schlussphase einen „Abnutzungskampf“ auf beiden Seiten sah. „Großes Lob an meine Mannschaft. Es war nicht die feine Klinge, sondern viel Mentalität und Wille. In dieser Phase der Saison geht es nicht mehr viel um Taktik. Das Zahnfleisch ist blutig, jetzt gilt es die Körner zu sammeln für den Pfingstmontag“, sagte der Budberger Trainer mit Blick auf das anstehende Kreispokal-Finale gegen den Ligarivalen SV Scherpenberg.