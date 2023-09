Moritz Paul hat Ladehemmung überwunden „Die Hoffnung auf weitere Erfolge ist auf jeden Fall da“

Moritz Paul Es war ein wichtiger Sieg, wobei in der ersten Halbzeit vieles nicht gestimmt hat, was wir auch klar in der Kabine angesprochen haben. Wir waren immer einen Schritt zu spät und haben auch im Kopf zu langsam geschaltet. Die taktischen Änderungen haben dann Stabilität gebracht. Danach waren wir wacher, mehr am Drücker und haben weiter nach vorne gespielt. Nach dem Spiel gegen Wesel (0:4, Anm. d. Red.) war es dennoch ein Schritt in die richtige Richtung.