Fußball-Bezirksliga Budberger Dusel-Sieg in Weeze bringt die Tabellenführung

Es war natürlich der Torjäger vom Dienst der Fußball-Bezirksliga, der mit seinem 36. Saisontreffer beim TSV Weeze den SV Budberg am Freitagabend zurück an die Tabellenspitze köpfte. Moritz Paul erzielte in der Nachspielzeit das 4:3 (1:1). Die Mannschaft von Trainer Tim Wilke lag in einer wilden Partie zweimal beim Abstiegskandidaten zurück, ehe die Gäste durch zwei späte Tore doch noch den „Dreier“ einfuhren.