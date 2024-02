Sürmer verlängert beim Landesligisten SV Budberg Moritz Paul widersteht allen Verlockungen

„Moritz hat mehrere Angebote, unter anderem aus der Oberliga, abgelehnt“, sagte Henrik Lerch, der Sportliche Leiter. Paul habe seine Zusage nicht von der Liga-Zugehörigkeit abhängig gemacht. Damit gehören dem Kader der nächsten Spielzeit bereits 21 Akteure an. So gut wie alle Leistungsträger bleiben dabei. Der 20-jährige Paul hatte in der Aufstiegssaison 40 Treffer erzielt. In der laufenden Spielzeit kommt er auf 20 „Buden“ in 21 Partien und liegt mit dieser Ausbeute in der Torschützen-Liste der Landesliga, Gruppe 2, auf Rang zwei hinter Jannis Schmitz vom SV Biemenhorst (22).