Frauen-Fußball : Montenbruck rückt beim SVB zwischen die Pfosten

Budberg Die Budbergerinnen müssen auf der Torwart-Position einen Wechsel vornehmen. Kim Stawowy hat sich an der Patellasehne verletzt. Sonntag geht’s in der Regionalliga gegen den Herforder SV.

Ausgerechnet vor dem letzten Regionalliga-Spiel des Jahres müssen die Fußballerinnen des SV Budberg eine Hiobsbotschaft verkraften. Torhüterin Kim Stawowy wird in der Partie gegen den Herforder SV nicht dabei sein. Die 20-Jährige musste sich einem MRT unterziehen und kam mit der Diagnose „Patellasehnen-Anriss zurück. Ohne OP wäre eine Rückkehr bis zur in vier Monaten beginnenden zweiten Saison-Hälfte möglich.

Lisa Montenbruck wird also gegen den Tabellenletzten zwischen den Pfosten stehen. Trainer Jürgen Raab beklagt zudem noch weiteres Fachpersonal, auf das er verzichten muss. Katharina Presch und Sabrina Tinz sind in der Woche in den Flieger nach New York gestiegen. Daheim geblieben sind Sarah Hake und und Ann-Kathrin Dahmen – die eine muss sich dafür mit einer Grippe, die andere mit Achillessehnenproblemen herumschlagen. „Aber es ist egal, wer am Sonntag auf dem Platz steht“, sagt Raab, „für uns kann es nur eine Marschrichtung geben. Wir wollen gewinnen.“