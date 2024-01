Platz elf beim Masters-Turnier in Essen Moerser Kreis-Schiris geizen wieder mit Toren

Die Unparteiischen aus dem Fußball-Kreis Moers mussten sich beim Schiedsrichter-Masters in Essen, an dem 13 Teams aus den Kreisen des Niederrhein-Verbands teilnahmen, mit dem elften Platz zufriedengeben. Hauptgrund war die Abschlussschwäche. In der Gruppenphase erzielten die Moerser wie beim Mastersturnier in 2023 keinen einzigen Treffer. Die Auftaktpartie gegen den Kreis Kempen-Krefeld endete torlos. Auch in den Spielen gegen die Mannschaften aus Düsseldorf und Remscheid fiel jeweils auf beiden Seiten kein Treffer. Gegen den Kreis Wuppertal setzte es eine 0:3-, gegen den Kreis Oberhausen-Bottrop eine 0:1- und gegen Titelverteidiger Solingen ebenfalls eine 0:1-Niederlage. So war für das Team von Trainer Andreas Temming in der Gruppe A nicht mehr als Platz sechs drin.