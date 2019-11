Fußball-A-Liga : Möller-Tor lässt Orsoyer Träume zerplatzen

Kai Möller traf doppelt für den TVA in Orsoy. Foto: FuPa/Verein

Orsoy Der Stürmer des TV Asberg erzielte in der Nachspielzeit das 4:4 und brachte den SVO um den ersten Saison-Erfolg.

In einer dramatischen Schlussphase durfte das Schlusslicht der Fußball-Kreisliga A, der SV Orsoy, von seinem ersten Saison-Sieg träumen. In der 87. Minute erzielte Fatih Sanaverdi das umjubelte 4:3 gegen den TV Asberg. Doch in der ersten Minute der Nachspielzeit verdarb Kai Möller mit seinem Treffer zum 4:4 (1:2)-Endstand alle Orsoyer Träume.