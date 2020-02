RHEINBERG : TuS-Mitglieder deutlich für Fußballehe

RHEINBERG Die Fusion zwischen den Fußballabteilungen von Concordia Ossenberg und dem TuS 08 Rheinberg ist ein Stück wahrscheinlicher geworden. Am Dienstagabend stimmten die TuS-Angehörigen mit großer Mehrheit für eine Vereinsneugründung. Nun steht nur noch das Votum der Concordia-Mitglieder aus.

Das erste Ja-Wort zur Rheinberger „Fußball-Ehe“ ist gegeben. Dieter Wiekhorst, Geschäftsführer des TuS 08 Rheinberg, konnte es am Dienstagabend auf der Mitgliederversammlung des Innenstadtklubs im Sportheim an der Xantener Straße offiziell verkünden. Mit 24:1-Stimmen wurde bestätigt, dass die Mehrheit der Rheinberger den eingeschlagenen Weg des Vorstands gerne folgen möchte.

Die anwesenden TuS-Mitglieder, darunter mehrere Spieler der ersten und zweiten Seniorenmannschaften, gaben damit ein klares Meinungsbild ab. Auch der 88-Jährige und damit zugleich älteste Vereinsangehörige Dieter Luitjens, der durch gesundheitliche Probleme nicht persönlich zur Versammlung erscheinen konnte, sondern sein Votum per Brief verkünden ließ, stimmte einer Veränderung optimistisch zu.

Zwischenbilanz Rein sportlich läuft es für die beiden Clubs, die in Kürze miteinander fusionieren wollen, recht unterschiedlich. Der TuS 08 Rheinberg steht aktuell in der Gruppe 1 der Fußball-Kreisliga B Moers auf dem letzten Tabellenplatz und weist mit nur sieben Zählern aus 17 Partien bereits einen Rückstand von neun Punkten auf einen Nichtabstiegsplatz auf. Das Erreichen des Klassenerhaltes dürfte daher ein schwieriges Unterfangen werden. Wesentlich besser läuft es da schon beim SV Concordia Ossenberg. Die Mannschaft rangiert derzeit auf Platz sechs der Kreisliga A Moers und führt damit das Mittelfeld hinter den fünf führenden Teams an. Der Weg nach oben dürfte für die Schützlingevon Trainer Mirco Dietrich bei zwölf Punkten Rückstand auf Spitzenreiter TuS Xanten aber zu weit sein.

Auch Jussef Jussef, stelvertretender Abteilungsleiter der TuS-Fußballer, begrüßt die Entscheidung der Mitglieder. „“Wir sollten jetzt nicht mehr nach hinten, sondern nur noch nach vorne schauen.“ Der Ruf und das Ansehen des TuS 08 müsse im Zuge einer neuen Vereinsgründung wiederaufleben. „Es heißt nämlich nicht, dass alles, was gestern schlecht war, nicht morgen auch gut werden kann“, so Jussef und fügte hinzu:“ „Dafür ist auch eine stärkere Präsenz des neu zu gründenden Vereins in der Europaschule nötig, die nur wenige Meter neben dem Sportlatz ihren Standort hat. „Wir müssen dort einfach zeigen, dass der Verein lebt.““

Dass die zukünftige Jugendarbeit ein höchst sensibles Thema darstellt, zeigte die Diskussion der Mitglieder unmittelbar vor der Abstimmung. Für Friedhelm Hoff, Jugendobmann der TuS-Fußballer, hat die Fusion nur dann einen Sinn, wenn genügend qualifizierte Jugendübungsleiter ihren Weg in den möglichen neuen Verein finden würden. „ Ansonsten geht die Fusion schon nach einem Jahr wieder kaputt“,“ mahnte er. Wiekhorst will diesem Wunsch in jedem Fall nachkommen und in Zukunft auf „renommierte Leute“ an der Seitenlinie setzen. Außerdem verweist er auf das bereits im vergangenen November ausgearbeitete Jugendkonzept zwischen dem TuS und der Concordia, das nur noch darauf wartet, umgesetzt zu werden.