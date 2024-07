Levin Bardehle mit 24 Jahren Trainer des TuS Xanten „Ich bevorzuge nicht den diktatorischen Führungsstil“

Interview | Xanten · Levin Bardehle ist der jüngste Trainer aller Fußball-Bezirksligisten in Gruppe 4. Der 24-Jährige startet mit dem TuS Xanten am Freitag in die Vorbereitung. Welchen Fußball er bevorzugt und was er mit dem TuS erreichen möchte.

03.07.2024 , 12:35 Uhr

Der 24-jährige Levin Bardehle ist neuer Cheftrainer beim ambitionierten Fußball-Bezirksligisten TuS Xanten. Foto: Jakob Klos

Von René Putjus Sportredakteur in der Lokalredaktion Xanten/Rheinberg