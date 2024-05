Keine Veränderungen im Kader des Fußball-A-Ligisten Mirko Poplawski bleibt Trainer des SSV Lüttingen

Beim Fußball-A-Ligisten SSV Lüttingen wird auch in der kommenden Saison Mirko Poplawski an der Seitenlinie stehen. Der 34-Jährige kann sich dann weiter auf seinen Co-Trainer Fabian Bender verlassen. „Wir und die Mannschaft sind sich wenig, dass wir in Lüttingen was entwickeln wollen. In der Tabelle soll’s weiter nach oben gehen. Wenn alles passt, ist sogar die Top 5 möglich. In den Heimspielen gegen die Ausnahmeteams Borussia Veen und ESV Hohenbudberg haben die Jungs gezeigt, dass sie mithalten können“, sagt Poplawski. Der SSV-Kader bleibt zusammen. „Die Zusagen aller Leistungsträger liegen vor. Da mussten wir nicht viel Überzeugungsarbeit leisten. Abgänge sind mir nicht bekannt“, meint der zweifache Familienvater weiter. Um das Mittelfeld breiter aufzustellen, könnten noch Zugänge dazukommen. „Aktuell führe ich mit drei Spielern Gespräche.“