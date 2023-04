Neuer Trainer beim Fußball-A-Ligisten Wie Oliver Kraft den SV Millingen wieder nach oben führen möchte

Bis Ende der Saison steht Oliver Kraft noch beim SV Sonsbeck III in der Fußball-Kreisliga B an der Seitenlinie. Im Juli wird‘s den 37-Jährigen dann zum SV Millingen verschlagen. Die sportliche Leitung hatte die Qual der Wahl. Kraft setzte sich gegen fünf weitere Trainerkandidaten durch. „Wir waren uns alle schnell einig“, sagt der Sportliche Leiter, Rainer Lempert, und hat den Nachfolger von Ulf Deutz bereits voll in die Kaderplanung involviert.