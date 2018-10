Millingen besiegt Orsoy mit 5:1

Millingen Fußball-Kreisliga A: Nach drei Niederlagen kamen die Hausherren zu einem denkwürdigen Derby-Sieg. Die Hierling-Elf drehte in der zweiten Halbzeit auf.

Kaum hatte Schiedsrichter Sven Patrick Schiltz das Rheinberger Stadtderby der Fußball-Kreisliga A zwischen dem SV Millingen und dem SV Orsoy abgepfiffen, da setzte sich die Sprinkleranlage in Betrieb und machte die Spieler des Gastgebers richtig nass. Zuvor hatten sie den Gegner mal so richtig nass gemacht. Die Hausherren setzten sich mit 5:1 (1:1) gegen ein enttäuschendes SVO-Team durch.

Drei Niederlagen am Stück und dann das Derby: In Millingen sprach man schon von einer sich anbahnenden Krise. Und da kam der Ortsrivale gerade recht. Mit viel Engagement und einer läuferisch wie kämpferisch starken Vorstellung wurde der Konkurrent vor allem im zweiten Durchgang beinahe an die Wand gespielt. Dazu gesellten sich haarsträubende Fehler in der Orsoyer Hintermannschaft, die geradezu zum Toreschießen einluden.