Fußball-Kreisliga A : Millingen belohnt sich für die Mühen

Kreis Der SVM schlug den VfL Repelen II mit 3:2. Weil der TuS Xanten beim MSV Moers verlor, übernahm der ESV Hohenbudberg durch das 1:0 über Viktoria Alpen die Tabellenspitze. Lüttingen rückte auf Rang zwei vor.

Am 13. Spieltag in der Kreisliga A gab es die ein oder andere Überraschung. Einige Top-Teams erwischten keinen guten Tag. Auch im Tabellenkeller kommt langsam mehr Bewegung rein.

SV Millingen – VfL Repelen II 3:2 (3:1). Durch den zweiten Saison-Sieg konnte die Mannschaft von Nisfad Grgic den Abstand zum rettenden Ufer auf zwei Punkte verkürzen. Die Millinger entschieden das Spiel schon in der ersten Halbzeit für sich. Die Tore von Yannik Manko (27., 35.) und Lukas Fronhoffs (39.) veredelten eine starke erste Halbzeit. „Wir haben uns für unsere Mühe belohnt und sind auf einem guten Weg“, freute sich Grgic. Auch wenn Repelen in Durchgang zwei mehr Druck aufbauen konnte und sich durch den Doppelpack von Christian Sachmann (45., 80.) nochmal zurück kämpfte, sprach Grgic von einem „hochverdienten Sieg.“ Yannik Martin sah nach 87 Minuten noch die gelb-rote Karte.

MSV Moers – TuS Xanten 4:2 (1:1). Erstmals seit dem ersten Spieltag hagelte es für die Domstädter mal wieder eine Niederlage. Ein ganz seltenes Gefühl für die Kicker des Neulings, dessen Siegesserie ein jähes Ende nahm. In einem temporeichen Spitzenspiel gingen die Moerser durch Boris Vertkins Tor nach 13 Minuten in Führung. Der Doppelpack von Mathias Morawin wendete das Blatt zunächst.

SSV Lüttingen – FC Rumeln-Kaldenhausen 3:0 (1:0). Der SSV Lüttingen ist der lachende Dritte und steht erstmals in dieser Saison auf Rang zwei. Oliver Tittel und Janik Schweers waren für die die Fischerdörfler erfolgreich. Dass die Mannschaft von Trainer Stefan Kuban nur noch zwei Zähler hinter Spitzenreiter Hohenbudberg liegt, war dem Coach nach dem Spiel egal. So deutlich wie das Ergebnis aussieht war es am Ende nämlich längst nicht. „Es war klar, dass es ein ekliges Spiel werden würde. In der ersten Halbzeit war nur die Führung positiv. Aber wir haben uns belohnt“, sagte Kuban.