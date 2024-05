Fußball-Bezirksligist bastelt weiter am neuen Kader Torhüter Michael Jansen bleibt doch beim TuS Xanten

Keeper Michael Jansen hat sich umentschieden und wird doch in der nächsten Saison dem Kader des Fußball-Bezirksligisten TuS Xanten angehören. Ende April hatte der Verein bekannt gegeben, dass der 29-Jährige nach dieser Spielzeit den Fürstenberg verlassen wolle. Jansen stand in 25 der 32 Partien in dieser Saison zwischen den Pfosten. Mit ihm, Paul Küpper, David Vengels und Neuzugang Jendrik-Jan-Alexander Maas (SGE Bedburg-Hau) gehören aktuell vier Schlussleute dem neuen Kader an. Ob Küpper, der im Winter vom TuS Asterlagen kam, wirklich bleibt, sei noch offen, sagt Marvin Braun, der Sportliche Leiter. Und Vengels, der wegen eines Kreuzbandrisses schon monatelang fehlt, macht vielleicht nur als Stand-by-Spieler weiter.