Leichtathletik : Merret Manten dreifache Regionsmeisterin

Drei Wochen vor den Nordrhein-Titelkämpfen präsentierte sich die Athletin des SV Sonsbeck in sehr guter Form.

Es war ein Wettkampf wie gemalt für Merret Manten. Die Nachwuchsathletin des SV Sonsbeck gewann bei der Regionsmeisterschaft der Altersklassen U14/U16 in Rhede drei Titel. Sie schaut daher frohes Mutes der Nordrhein-Meisterschaft am 1. März in Düsseldorf entgegen. Merret tat ihren Teil dazu bei, dass die „Roten Teufel“ in Rhede der erfolgreichste Verein waren. Die Bilanz: Acht erste Ränge, drei zweite Plätze, fünf dritte Ränge und 21 Platzierungen auf dem Top 8-Podium.