Fußball-Kreisliga B : Menzelen meldet sich mit einem 6:2-Erfolg in Rumeln zurück

Menzelen meldet sich mit einem 6:2-Erfolg in Rumeln zurück

Kreis Büderichs Trainer Stefan Tebbe berichtete von Bedrohungen in Lintfort. Birtens Christian Reymann erzielte ein Traumtor.

Büderichs Coach Stefan Tebbe sprach nach der Partie in Lintfort von einem handfesten Skandal. Das Sportliche rückte für ihn in den Hintergrund.

TuS 08 Rheinberg – Fichte Lintfort II 2:6 (1:3). Nach der Krisensitzung rappelte sich der TuS 08 auf und trat gegen Fichte an. Das frühe 0:1 durch Ramazan Gazan egalisierte Vitus Spieß. Doch kurz darauf schoss sich der Gast einen ordentlichen Vorsprung heraus. Der Anschlusstreffer von Nihad Badnjevic war zu wenig. Für das Auswärtsteam legten Ahmet Ölmez, Ahmet Basol, Ali Kiraz, Ricardo Reol und Alikali Sidi nach.

Rumelner TV – SV Vynen-Marienbaum 3:0 (1:0). „Der Sieg für Rumeln ist in der Höhe verdient“, resümierte Vyma-Trainer Oliver Kraft. In der einzigen Druckphase fehlte seiner Elf das nötige Glück im Abschluss. Der RTV sei zu stark gewesen. Nicolas Block (2) und Lars Lohmöller trafen.

Ein 0:5 in Kamp ist für Menzelens Trainer kein Beinbruch

SSV Lüttingen kassiert acht Gegentore in Lintfort

SSV Lüttingen II – FC Rot-Weiß Moers 2:1 (0:0). Schlussmann Dennis Laakmann parierte in der Anfangsphase einen Foulelfmeter von Serhat Karabulut. „Das gab uns viel Oberwasser“, stellte Coach Björn van Wesel fest. Er war sehr froh über die kämpferische Moral seines Teams. Patrick Smerz und Kevin Elbers sicherten den Sieg. FC-Spieler Eren Kayman sah wegen Meckerns die Rote Karte.

Gruppe 2, MSV Moers II – Viktoria Birten 1:3 (0:0). Für Teamchef Alexander Wisniewski war es ein gelungener Nachmittag. In einer torreichen zweiten Hälfte sorgten Christian Reymann, Matthias Treffler und Marc Balonier für eine optimale Punkte-Ausbeute. „Wir haben immer an uns geglaubt“, so Wisniewski. Die „Bude“ von Reymann bezeichnet er als „Dosenöffner“. Der Ball schlug im Winkel ein.