Fußball-Turnier in Menzelen : Dorfmeister nach einem 3:1 im Finale

Fußball-Turnier in Menzelen

Menzelen „Mensch ist der United“ gewinnt Finale gegen „Team Sonnenschein“ mit 3:1.

„Mensch ist der United“ hieß die Mannschaft, die auf der Anlage des SV Menzelen den Dorfmeister-Pokal entgegennahm. Das „Team Sonnenschein“ zog im Finale mit 1:3 den Kürzeren. Acht Mannschaften traten zunächst in zwei Vierer-Gruppen vor den Fußball. Kurzfristig stellte die B-Jugend noch eine Auswahl. „Im Endspiel ging’s in zwölf kräftezehrenden Minuten nochmals engagiert und sportlich zur Sache“, sagte Frank von Gersum aus dem Organisationsteam. Timo Dawschan, Benedikt Griesdorn, Aleksander Marx, Björn Dupor, Clifford Cox, Florian Painczyk, Oliver Brockerhoff und Frank Griesdorn liefen für den Dorfmeister 2019 auf. Die „Waldmeisterinnen and Friends“ beendeten das Turnier auf dem letzten Platz.