Nordrhein-Meisterschaften Sonsbecker Vierkämpfer stellen neue Bestmarken auf

Dicht dran am Edelmetall im Rheder Sportpark war Emma Noack in der W12-Konkurrenz. Ihre 1743 Zähler reichten aber nur zum vierten Platz. Sie steigerte sich über 75 Meter auf 11,61 Sekunden, im Weitsprung auf 4,39 Meter sowie im Hochsprung auf 1,44 Meter. Und den Ball warf das SVS-Talent 33,50 Meter weit. „Mehr ging nicht bei Emma. Das Ergebnis ist top“, sagte Trainer Werner Riedel. Karolina Lohre wurde in dieser Altersklasse Fünfte mit 1709 Punkten und Nele Schäfer 18. (1390). In der W13-Wertung landete Leni Harrer auf Rang neun (1772), Lenja Ingendahl auf Platz zwölf (1753) und Tamina Thelen auf Rang 28 (1440).