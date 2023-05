Leichtathletik-Event mit vielen Top-Leistungen Weltrekord-Lauf beim Sonsbecker Track-Meeting

Eine Top-Leistung, die sicherlich auch Lena Topp (W13) beeindruckte. Sie gehört zu den großen Nachwuchshoffnungen des SV Sonsbeck. Über 2000 Meter lief sie 6:55,59 Minuten. Eine Zeit, die René Niersmann, der sie trainiert, glücklich machte. Denn damit rückte die Schülerin auf Platz eins der deutschen Bestenliste in dieser Altersklasse vor. Malin Kluckow war über 800 Meter schnell unterwegs (2:24,11). Damit belegt sie in der nationalen W14-Bestenliste jetzt Rang zwei. W15-Siebenkämpferin Helena van Bebber vom TuS Xanten trat in Sonsbeck an, um die Norm zur U16-DM zu schaffen. Die 3414 Punkte reichten aber nicht. Über 400 und 100 Meter ließ sie zu viel Zeit liegen. „Das war kein Beinbruch. Wir versuchen es eben woanders noch mal“, so ihr Trainer Werner Speckert.