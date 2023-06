Landesmeisterschaften im Rettungsschwimmen DLRG-Ortsgruppe Alpen bringt Titel aus Bedburg mit

Altersklasse (AK) 12 Die Alpener traten mit einigen Wettkampf-Neulingen an, was an der Extraportion Aufregung zu erkennen war. Besonders in der Gurtretterstaffel über 4x25 Meter erkämpften die weibliche und gemischte Mannschaft viele Punkte. Malien Henning, Leonie Kleipaß, Clara Rösken, Phil Wettels und Niklas Steffen verpassten nur ganz knapp den Titel. Nach einer etwas verhaltenen 4x50m-Hindernisstaffel – bei zwei Starterinnen gab‘s Probleme mit der Schwimmbrille – konnten sich dennoch alle bei der Siegerehrung über den Silber-Rang freuen. Merle Meyer, Anna-Lena Stach, Jana Kleipaß sowie Lia Staymann zeigten viele gute Leistungen, die mit dem vierten Platz belohnt wurden.