SVS steht im Kreis-Finale : Max Fuchs, der Sonsbecker Pokal-Held

Max Fuchs (am Ball) traf in der 31. und 35. Minute. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Der Stürmer schoss den Fußball-Landesligsten in Budberg ins Finale. Der SVS gewann mit 2:0.

Nach dem Fußball-Landesligisten SV Scherpenberg hat’s auch der SV Sonsbeck ins Endspiel um den Kreispokal geschafft und sich somit auch für den Niederrhein-Pokal qualifiziert. Die Rot-Weißen revanchierten sich mit einem 2:0 (2:0)-Sieg beim Bezirksligisten SV Budberg für die letztjährige 0:5-Pleite. Matchwinner war Doppel-Torschütze Max Fuchs. Dem Stürmer liegt dieser Wettbewerb. In fünf Pokal-Partien gelangen ihm 13 Treffer. Scherpenberg und Sonsbeck spielen Ostermontag (13. April) ab 17 Uhr in Menzelen um den Wanderpokal.

Trainer Heinrich Losing freute sich für seinen Goalgetter: „Max ist sehr gut drauf und in dieser Saison unser Pokal-Held. Er machte beide Tore wieder mal eiskalt.“ Vor 80 Zuschauern in Budberger Sportpark spielte der SVS konzentriert wie engagiert. „Ich kann meiner Mannschaft nur ein Lob aussprechen. Trotz der personellen Probleme hat sie es ordentlich gemacht“, meinte Losing, der Neuzugang Daniel Groß als linken Außenverteidiger und den A-Jugendlichen Ahma Alzedaue aufbot. Beide feierten ihr Startelf-Debüt.

Der Gastgeber blieb bis zum Schlusspfiff gefährlich. Nach dem Doppelpack von Fuchs (31./35.) zum 2:0 versäumten es Luca Terfloth mit einem Lattentreffer (44.) und der eingewechselte Luca Steffen Janßen mit einem Schuss an den linken Pfosten (70.), das Ergebnis deutlicher zu gestalten. Losing: „Budberg hat uns enorm gefordert. Es war kein Selbstläufer. Der Gegner hat bis zum Ende nicht aufgesteckt.“ Sein Gegenüber Tim Wilke war zwar enttäuscht, aber nicht unzufrieden mit der Leistung seiner Jungs: „Zwar geht das Ergebnis in Ordnung, aber ich nehme viele positive Aspekte mit ins kommende Liga-Spiel. Wir haben kompakt verteidigt und hatten einige gute Möglichkeiten.“ Er sah in der Schlussphase zwei Großchancen von Jan Luca Häselhoff (81.) und Thomas Klüppel (84.).