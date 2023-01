Schiedsrichter-Fußball-Masters Moerser Kreis-Auswahl wird trotz Torflaute Neunter

Die Schiedsrichter-Auswahl aus dem Fußball-Kreis Moers hat beim Masters-Hallenturnier für Spielleiter am Niederrhein in Bottrop kein Tor in den sechs Turnier-Partien erzielt, ist aber dennoch nicht Letzter geworden. Die Mannschaft gewann das Platzierungsspiel im Neunmeterschießen. So wurden die Moerser Neunter im Teilnehmerfeld mit 13 Kreis-Auswahlen aus dem FVN-Gebiet. „Auch wenn uns in der regulären Spielzeit kein Treffer gelungen ist, hat’s dennoch Spaß gemacht – und das ist doch das Wichtigste“, sagte Obmann Jakob Klos.