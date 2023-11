Fußball-Oberliga 5:1 – SV Sonsbeck nimmt den 1. FC Kleve auseinander

Vor dem Oberliga-Derby konnten die Vorzeichen unterschiedlicher nicht sein. Die Hausherren waren vier Spiele in Folge ungeschlagen, die Gäste hatten zuletzt dreimal als Verlierer den Fußballplatz verlassen. Dennoch war sich SVS-Coach Heinrich Losing vor der Partie ziemlich sicher, dass es ein enges Spiel werden würde. Jedoch belehrten ihn seine Spieler eines Besseren. Obwohl die Sonsbecker schon vor dem Anpfiff einen herben sportlichen Verlust hinnehmen mussten, überzeugten sie mit einer zweikampfstarken wie konzentrierten Leistung. Klaus Keisers verletzte sich beim Aufwärmen so schwer am Knie, dass ein Einsatz unmöglich war. Die genaue Diagnose steht noch aus. Für den Torjäger rückte Felix Geisler in die Anfangsformation.