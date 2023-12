Hoffnung auf Comeback Marvin Braun unternimmt beim TuS Xanten einen letzten Versuch

Wie in der Vergangenheit häufiger der Fall, erwischten die Xantener auch in diesem Winter wieder eine Schwächephase. Für Braun ist das der Grund, warum es trotz des „großen Potenzials“ nicht für ganz oben reichen werde. „Es ist schon ärgerlich, dass wir keine Top-Mannschaft sind und zu dieser Phase oft etwas aus dem Tritt kommen“, sagt der Sportliche Leiter und nimmt auch die Transferoffensive der Konkurrenz aus Moers wahr. Mit Praest, Goch, Broekhuysen und Kleve warten in den ersten fünf Duellen im neuen Jahr vier Gegner, die in der Tabelle vor dem TuS stehen. „Dann wird man sehen, wohin die Reise noch gehen kann. Wir wollen so lange wie möglich oben dranbleiben und die Favoriten ärgern“, so Braun.