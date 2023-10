Nach langer Leidenszeit in Form Xantens Pokalheld Marius Neinhuis startet nun durch

Nach drei Siegen in Folge möchte das Team von Johannes Bothen und Levin Bardehle in der Tabelle (derzeit Fünfter) weiter klettern. „So eine breite und gute Truppe hatten wir schon lange nicht mehr. Wir haben definitiv das Zeug dazu, ganz oben mitzuspielen und wollen unsere Hausaufgaben weiter erledigen.“ Beim schlecht in die Saison gestarteten SV Haldern, der einen Abstiegsplatz belegt, gehen die Xantener am Sonntag (15 Uhr) erneut als Favorit ins Rennen. Als Ausgleich zu den 120 Pokalminuten steht am Freitag aber zunächst ein gemeinsamer Mannschaftsabend auf dem heimischen Oktoberfest auf dem Programm.